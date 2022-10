Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 14 de octubre de 2022, p. 8

Londres. La banda británica Queen publicó ayer una canción redescubierta interpretada por Freddie Mercury, su primer tema nuevo en más de ocho años que incluye la reconocible voz de su fallecido líder.

El guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor informaron por primera vez a los fans sobre la existencia de Face it Alone, durante una entrevista en el verano boreal.

El tema se grabó originalmente a finales de los años 80, durante las sesiones del álbum The Miracle, que fue un éxito de ventas, pero nunca llegó a publicarse.

El equipo de producción y archivo de Queen la encontró cuando empezó a trabajar en la redición del disco, que se lanzará en noviembre.