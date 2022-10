“Ya habíamos armado unas rolas desde 2019, pero llegó la pandemia donde paramos todo y no tuvimos presentaciones, pero aun así aprovechamos el tiempo para detallarlo, no tuvimos presiones en cuanto al tiempo de entrega, ese proceso fue relajado y nos sentimos muy a gusto, fue algo nuevo para nosotros, cada integrante grabó en donde vivía y el resultado lo enviábamos al estudio en Los Ángeles donde ya armaban todo.

“En 2020 lo tomamos como un receso, me parece que estábamos un poco agotados de todo el ajetreo de las giras, pero la verdad no pensamos que durara mucho tiempo el confinamiento, pensamos que serían sólo seis meses.

El reto que superé fue cuando grabé los bajos, no tenía a nadie quien me fuera guiando, pero fui más libre en crear, ya al enviar mi parte me preguntaba si les gustaría a los demás. Después de eso ya agarramos el hilito. Uli y Chaires en Los Ángeles armaron la estructura del disco, a mi me gustó el trabajo final y ya estamos de regreso, tenemos luz verde para presentarnos en vivo, como era antes , dijo el músico regiomontano.

En el más reciente disco de estudio, considerado el séptimo de la banda, destacan de los temas Llena de mentiras, Sólo tú, Que retumbe, que compartió Kinky como sencillos antes de lanzarlo. César comentó a La Jornada que en Fierro exploraron nuevos sonidos y géneros, con un poquito de urbano, disco, tecno, downtempo y R&B.

“Tuvimos una presentación en 2021, en la que podías asistir pero arriba de tu auto, fue raro ver a la raza en su carro tocando el claxon como si aplaudieran, desde ese concierto no tocamos en la ciudad pero este 21 de octubre estaremos de regreso ya con público.