Haber vivido esa experiencia también le dio otro tipo de resultados: su película 3 Mujeres (o despertando de mi sueño bosnio), producida por el propio Tarr; y una sensación que terminaría dando como resultado Travesías, su más reciente película. “Siempre me sentí como un extraño en esta cultura. Fue muy difícil hacer amigos locales, ahí siempre tienes esta noción de: ‘yo no soy de aquí’. Y ese sentimiento lo quería plasmar en mi segundo largometraje”, explica.

Flores Thorija, quien estrenó su segundo largometraje tras siete años desde el primero, considera que el tiempo invertido en una película es como aquel que los padres dedican a sus hijos. “A mí me deprimiría dedicarle cuatro años de mi vida a una peli que no es lo que quería hacer, que no estoy orgulloso de ella, que no di todo, que hoy mismo me restringí, o yo mismo la hice de una forma mucho más convencional sólo para poder hacerla, o para que le vaya mejor. Porque esos años de tu vida nadie te los va a devolver, entonces quiero estar orgulloso de lo que hice”, abunda.

Y la película viene de estos sentimientos que tuve en Tijuana, de una mezcla de cosas que vi, que sentí, de historias que me contaron, de las vidas de los actores, es un híbrido de todo eso , explica. Si bien Travesías es una ficción al desarrollarse de la forma en que el cineasta deseaba, también está completamente basado en cosas de la realidad, y con muchas técnicas del documental .

La manera en que Sergio ha decidido hacer su cine proviene de la forma en que estructura las historias en su cabeza. No pienso tanto en si es ficción o documental, no imagino nunca en géneros cinematográficos, más bien una película tiene que ser lo que tiene que ser , estima.

Sin embargo, haber optado por tener una forma propia de pensar y producir sus películas también le ha significado algunos obstáculos. Pierdes, tal vez, difusión al no contar con grandes nombres, lo hace un reto muy grande no conseguir los recursos. Es casi imposible aplicar en México para una película que no tiene actores conocidos, no tiene diálogos escritos y la vas a hacer con un equipo de cinco personas. Te tiran de a loco. Por desgracia tienes que fingir un poco que la vas a hacer de una forma un poco más clásica , explica.

Pero también ese tipo de decisiones, considera el director, contribuyen a dar a sus películas otras cualidades. Decidir trabajar con gente que no actúa, por ejemplo, para mí le da mucho a la cinta. Siento que de entrada ayuda al espectador a conectar más con el filme porque te lo crees más, porque son caras que nunca has visto en tu vida, no estás viendo por veinteava vez a tal actor , considera.

Y mientras por un lado la manera de trabajar que tiene Sergio es muy flexible, en la parte de la fotografía ocurre al contrario. Es fundamental que la cámara no sea sólo el registro, que no esté contando un cuento. Es fundamental utilizar los recursos del cine, del lenguaje cinematográfico, para sugerir cosas. Soy un loco de cómo se filma y de esta estética , admite.

Para Flores Thorija, en realidad no hay una sola forma de hacer cine . Razón por la que le gustaría poder acceder a recursos sin necesidad recurrir a los mismos formatos ya establecidos. “Sería ideal que en México hubiera fondos de cine para formas diferentes de hacerlo, porque todos los recursos en el país –que hay bastantes y por suerte han incrementado, y es cierto que se producen bastantes pelis con fondos– pero los requisitos para todas son super cuadrados”, critica.

Aun con los sacrificios que ha tenido que hacer, el cineasta aprecia poder hacer su trabajo como él lo desea, esa libertad es invaluable . Llevando a cabo esa labor es donde Sergio encuentra mayor felicidad, es como un amor/adicción, esto es lo que hago y es lo que sé hacer, y esa es la razón una, dos y tres para hacerlo, no por un premio o por un ego , explica.

Travesías ya está disponible en salas de cine.