En la carta, que no se ha hecho pública pero a la que la agencia Ap tuvo acceso, se indica que uno o varios Estados miembros desplegarían una fuerza de acción rápida para ayudar a la Policía Nacional de Haití.

Dicha fuerza acabaría con la amenaza que significan las pandillas armadas y proporcionaría protección inmediata a infraestructura y servicios cruciales , además de garantizar el libre flujo de agua, combustible y suministros médicos desde los principales puertos marítimos y aéreos hacia las comunidades y centros de salud , señala Guterres en la misiva.

La petición de tropas generó numerosas críticas en el país caribeño entre organizaciones y personalidades que recuerdan los fracasos de pasadas intervenciones.

Es una vergüenza nacional que en 2022 estemos esperando con impaciencia la invasión de la fuerza internacional, en lugar de trabajar para encontrar el consenso suficiente para avanzar , señaló Fritz Alphonse Jean, economista y presidente interino de un eventual gobierno de transición propuesto por un grupo de la oposición.

El ex senador y líder del partido Pitit Dessalines, Jean-Charles Moïse, señaló que el premier Ariel Henry no tiene legitimidad para tomar esta decisión, pues fue nombrado dos días antes del asesinato del presidente Jovenel Moïse y no fue ratificado por el Parlamento.

En otro orden, el ministerio de Salud y Población confirmó que 16 personas murieron por cólera en las instituciones sanitarias, mientras se estudian 224 casos sospechosos.