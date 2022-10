En su proceso creativo –ya sea en la música o en la pintura–, precisó, trato de explicarme yo mismo las diversas situaciones; por ejemplo, quienes me abrieron los ojos fueron los obreros, pero quienes me abrieron los ojos y el corazón fueron los zapatistas. Por eso trato de formar parte de ese proceso organizativo, de ese combate ideológico, de esa manera de entendernos nosotros, así como al movimiento. Hay muchas maneras de hacerlo, y una de ellas es el arte, aunque es muy presuntuoso que diga que hago arte pero lo intento, y eso pretendo en mi música y con la pintura .

Éste, subrayó, ha sido mi mundo de interés en cuanto a canciones y pinturas, pero cuando surgió el movimiento zapatista me motivó más, porque había una especie de aflojamiento radical de la lucha; le dio nueva vida. He tratado de estar cerca de esas luchas, pero ahora es evidente que quienes llevan la vanguardia en ella son los pueblos originarios, las madres y los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, así como de otras personas y colectivos en busca de sus familiares .

Luego entró al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí me tocó lo sucedido en 1968, donde formé parte del equipo que dirigió Leobardo López Aretche para registrar el movimiento estudiantil. Eso fue fundamental, pues fue una experiencia muy viva; luego entré al Partido Mexicano del Proletariado, semiclandestino, donde tuve relación directa con las luchas obreras, populares, estudiantiles, campesinas, que fueron las que me motivaron para hacer canciones y pintar .

“Nací en la colonia Guerrero, pero me crié en la Plutarco Elías Calles, un barrio de obreros, cerca del Casco de Santo Tomás; mi padre era mecánico diésel. Desde entonces, he tenido relación con ese movimiento. También tengo el recuerdo –era muy joven– de la huelga ferrocarrilera, pero entonces había muchas discusiones políticas, además de la lucha de los politécnicos y después llegó el 68... yo viví todo eso”, contó Chávez Teixeiro a La Jornada, quien añadió que desde niño habitó en una atmósfera bastante politizada.

Sostuvo: “Siempre quise formar parte de algo, porque todo está absolutamente controlado, incluida la prensa, la radio y la televisión; pero pensaba que una canción podría distribuirse, animar y crear un diálogo. Entonces –ejemplificó– ir a una huelga, cuando hacen guardia, era cuando yo quería decir algo. Decirles a mis compañeros mis puntos de vista, alentarlos y expresar mi opinión sobre lo que ellos hacían. Ahí se me ocurrían las canciones, me daba vuelta la cabeza para contar una historia. Me inspiraba en lo que vivía y me esforzaba por entender la realidad, pero siempre cerca de los compañeros”.

Otro aspecto que lo impactó, agregó, fue el movimiento feminista en los años 70, “el cual cuestionó mi machismo y mi estupidez, pero creo que entendí cosas que me fueron útiles para escribir canciones cercanas a una autocrítica. Me hizo recordar a mis padres, a las mujeres que conocí en los movimientos de Santo Domingo, Martín Carrera, de la Guerrero y la Morelos... entonces hice La mujer (se va la vida, compañera)”.

Acerca de su obra plástica, León Chávez Teixeiro destacó que su obsesión pictórica es la urbe, los barrios y las luchas. Así en esta exposición Alfredo López Casanova y yo, pensamos en hacer monotipias, las cuales buscan expresar algo que tenga estética .

Así, insumiso y en resistencia, su obra musical ha sido semilla de movimientos independientes en México, así como del folclor latinoamericano, la canción de protesta, los roleros y la trova mexicana, además de ser autor de diversas obras y de exposiciones tanto individuales como colectivas.

León Chávez Teixeiro regresará el día 18 a Bath, Inglaterra, donde reside, pues cada año, desde hace más de dos décadas, trata de volver a México, donde permanece durante varios meses.

La cita en La Resistencia será el día 14, a las 18 horas, para inaugurar la muestra. Después ofrecerá el concierto con los Xochihua. El café-galería se localiza en República de Cuba 34, Centro Histórico.