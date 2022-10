Sandra Hernández García y Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Martes 11 de octubre de 2022, p. 31

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la derecha no gobernará la capital del país, cuya vocación sigue siendo progresista, luego de que el panista Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, se destapó para contender por la jefatura de Gobierno en 2024.

Esta es una ciudad de derechos, no de derecha , sentenció Sheinbaum, quien afirmó que la nueva organización que promueve Claudio X González, [email protected] , refleja la falta de propuestas de la derecha en el país.

En realidad no tienen un proyecto, no tienen ideología, no tienen propuestas para el país, lo que tienen es que están en contra del Presidente de la República, eso es lo que los une , dijo la mandataria en la presentación de las nuevas unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Señaló que la organización Va por México –también promovida por la derecha–, terminó siendo ya fue por México .

Más RTP a zonas altas

Ayer, en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, Sheinbaum presentó los nuevos autobuses que circularán en las zonas altas de las alcaldías Tlalpan, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. Son 171 unidades de tecnología reciente con servicio de Internet gratuito, con un costo de 2 mil millones de pesos. Del total, que darán servicio a 200 mil usuarios, 45 ya están listas para iniciar operaciones.