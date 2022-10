López dirigirá hoy su primer partido con la selección femenil mexicana cuando reciban a Chile en las instalaciones del club América en Coapa. Aunque la escuadra andina no tendrá a su estrella Christiane Endler, arquera del Olympique de Lyon y quien fue baja por causas médicas, el duelo ante las tricolores será parte de su preparación para el repechaje de Australia-Nueva Zelanda 2023.

Después de no haber clasificado a los mundiales de 2019 y 2023, la Federación Mexicana de Futbol buscó opciones en el extranjero para el timón del representativo femenil. El elegido fue Pedro López, quien llega con el palmarés de haber sido campeón mundial en las categorías Sub-17, en Uruguay 2018, y Sub-20, en Costa Rica 2022.

“Con las plazas que hay en Concacaf (cuatro), México debe estar en un Mundial. Acepto esa exigencia, pero marcarme ahora objetivos para 2027 es demasiado lejano, primero me enfocaré en el partido ante Chile y ojalá después tengamos unos exitosos Juegos Centroamericanos.

En su primera convocatoria con el Tricolor, Pedro López rompió con el veto a Charlyn Corral, quien no había sido llamada a selección desde 2019 pese a su destacada actuación este año como goleadora en la Liga Mx Femenil. No obstante, el timonel advirtió que no debe haber protagonismos en el plantel.

(Charlyn) es una jugadora más, me gustaría tratarlas a todas por igual, no quiero que una tenga más protagonismo sobre otras. Ella es una futbolista normal de selección que llegó aquí por méritos pro-pios , señaló.

El timonel dejó claro que pretende crear un equipo atrevido y alegre en la cancha, por lo que consideró a Chile como un buen oponente para comenzar esta nueva trayectoria al destacar sus cualidades defensivas.

Con la liguilla de la Liga Mx Femenil en puerta, López aseguró que realizará visitas para encontrar a las mejores jugadoras. Es mi obligación seguir todos los partidos del torneo, tenemos planificado un entrenamiento en noviembre, buscaremos hacer una lista lo más justa posible .