Lo llamativo y novedoso del certamen fue el duelo entre las hermanas queretanas Paulina América y Darianna Stephania Maqueda, que forman parte de la nueva generación que anhelan llegar a la selección mayor. Es bastante bonito y además hacerlo junto a ella me llena de orgullo. Es la segunda experiencia en el podio y son muchas emociones encontradas porque es alegría y otra de esfuerzo , destacó Paulina.

Y el increíble trío de los hermanos Juan José, Jesús Alberto y Raúl Gutiérrez Bermúdez, de Guanajuato, ni se diga. Coparon el podio con el oro, plata y bronce, respectivamente, en los 400 metros libre S6. No son improvisados, pues ya tienen seis años practicando la natación en pos de conseguir la clasificación a la justa paralímpica en la capital francesa, que es el sueño anhelado para los competidores de estatura baja.