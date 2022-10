Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 8 de octubre de 2022, p. 17

Moscú. Por segundo año consecutivo el Premio Nobel de la Paz –esta vez compartido con el abogado bielorruso Ales Bialiatski y la organización ucrania Centro por las Libertades Civiles– recayó en otro representante de la oposición al Kremlin, la organización no gubernamental Memorial, que, tras verse obligada a cambiar de nombre dos veces, promueve en Rusia la defensa de los derechos humanos.

Creador del centro de derechos humanos Vesna (Primavera) en Bielorrusia, Bialiatski desde junio de 2021 se encuentra en prisión preventiva, en espera de ser sometido a juicio acusado de apropiarse de una fuerte suma de divisas (cerca de 90 mil euros) , por lo cual podrían condenarlo a 12 años de cárcel.

Enemigo de Lukashenko

Era uno de los miembros del Consejo de Coordinación de la oposición bielorrusa y, junto con otros nueve integrantes también encarcelados, sufre persecución por encabezar las protestas pacíficas que sacaron a las calle a cientos de miles de personas por el fraude en las elecciones de 2020.

Bialiatski ya había estado tras las rejas de 2011 a 2014 por supuesta evasión fiscal , condena que las principales ONG internacionales calificaron de infundada y políticamente motivada . La oposición bielorrusa lo considera preso de conciencia y todo un símbolo de la lucha contra el gobierno de Aleksandr Lukashenko.

El Centro por las Libertades Civiles surgió en 2007 con el fin de defender los derechos humanos y consolidar la democracia en Ucrania , anota en su programa fundacional, que proclama que tiene sus puertas abiertas para todas las personas que quieren cambiar el país, difundir los principios de las garantías ciudadanas, ejercer control sobre las autoridades y proteger a los demás .

Desde 2014 se dedicó en especial a monitorear los casos de violación de los derechos humanos en Crimea y, a partir del comienzo de las hostilidades a fines de febrero de este año, lleva un registro detallado de lo que llama los crímenes de guerra de las tropas rusas .

Su directora, Aleksandra Mat-veiuchuk, publicó ayer en Facebook: Ahora hablan los ejércitos porque antes no se escuchaban en nuestra región las voces de los activistas defensores de las facultades ciudadanas. Si no queremos vivir en un mundo donde las reglas las pone quien tiene el arsenal más poderoso y no prevalece el estado derecho, tenemos que cambiar ese estado de cosas .

Memorial

Fundada en las postrimerías de la Unión Soviética, al calor de la glasnost (transparencia) del entonces presidente Mijail Gorbachov, Memorial se dio a conocer por su pionera labor de sacar del olvido los nombres de millones de personas, y sus historias, víctimas de la represión estaliniana. Tras el colapso soviético, se convirtió en una de las principales organizaciones defensoras de las garantías civiles en Rusia y, conforme se recortaban los espacios de libertad, empezó a sufrir las consecuencias de sus denuncias.

Después de una larga batalla en las cortes de distinta instancia, el Centro Memorial tuvo que acatar el fallo inapelable de la Suprema Corte de Rusia que ordenó su cierre en diciembre de 2021 por negarse a registrarse ante el Ministerio de Justicia como agente extranjero .

Siguió funcionando unos meses bajo un nuevo nombre, Sociedad Memorial Internacional, hasta el 28 de febrero del presente año, cuatro días después del comienzo de la invasión a Ucrania, cuando la misma Suprema Corte de Rusia volvió a dictaminar su liquidación.

La noticia del premio tomó por sorpresa a un grupo de miembros de la organización, que ahora se llama Memorial a secas, quienes estaban a punto de entrar a la sala de un juicio, en el cual la corte Tverskaya de Moscú, horas más tarde, dio la razón a la fiscalía general de Rusia que quiere decomisar el edificio donde tiene su sede desde hace decenios por supuestas irregularidades . La sentencia será recurrida en la siguiente instancia.

Yan Rachinsky, fundador y actual presidente de Memorial, declaró ahí a un grupo de reporteros que, después de varios años de figurar en las quinielas, no se esperaba la concesión del premio.

“Es toda una sorpresa y habrá que ver qué tenía en cuenta el Comité Noruego (que nombra el ganador) al decir ‘centro ruso Memorial’, pero creo que se refería a todo lo que ha sido y es Memorial y eso, sin duda, es muy satisfactorio. Me lleno de orgullo y alegría por mis colegas, que trabajan en archivos, en zonas de conflicto, en comisiones de observadores, en distintos rincones de la antigua Unión Soviética”, expresó el dirigente de la organización premiada.