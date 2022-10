Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Sábado 8 de octubre de 2022, p. 5

Integrado por Mike Kelly, Wayne Hussey, Craig Adams y Simon Hinkler, el grupo de rock gótico The Mission UK, regresa a nuestro país para agasajar a sus seguidores. En entrevista con La Jornada, Simon Himkler dice que tocar en la Ciudad de México no significa liquidar una cuenta, no saldar una deuda exactamente. Se siente más como si estuviéramos recuperando el tiempo perdido. Sé que han pasado unos 10 años desde que estuvimos en México y me encantaría visitarlo más a menudo. Decidimos tomarnos dos años de descanso en 2018; luego, justo cuando comenzamos una gira extensa a principios de 2020, que eventualmente habría incluido países de América Latina, llegó el covid y tuvimos que cancelar, por lo que perdimos dos años más. Ahora todo eso parece muy lejano .

–¿Cómo definirías la historia musical de The Mission

–Creo que llegamos en el momento adecuado; éramos diferentes y hubo mucho interés en la banda desde el principio. Estuve allí desde el inicio durante los primeros cinco años, luego me fui los siguientes 20, así que no me corresponde a mí comentar sobre eso. Estamos tocando algunas canciones seleccionadas de ese periodo que disfruto. Sinceramente, creo que somos una banda bastante única. Más un grupo de rock que goth. Nos tomamos en serio la música, pero también tenemos un sentido del humor por el que creo que los fans nos aprecian. Todavía queremos hacerlo y los fanáticos también, así que ahí está.

–¿Cuál es la razón detrás de los rencuentros de The Mission, por qué se reunieron?

–The Mission supuestamente había terminado en 2008. En ese momento no quedaba ninguno de los miembros originales, aparte de Wayne, por supuesto. Luego, en 2011 el manager de la banda señaló que era el 25 aniversario, ¿no sería bueno volver a armar la formación original? Sólo haz algunos calentamientos y un gran espectáculo en Londres para celebrar . Así lo hicimos y fue un momento fantástico. Incluso antes de que llegáramos a ese show de Londres, comencé a decir que sería una pena parar ahora, ya que era muy divertido y sonábamos genial. Todos sentían lo mismo, así que decidimos continuar. Desde entonces hemos tenido un 30 aniversario, y ahora hemos pasado el 35.

–¿Cómo está el espíritu creativo de la banda en esta nueva gira?

–Nuestro baterista decidió irse a principios de este año, justo antes de que volviéramos a estar de gira por primera vez desde el covid. Encontramos a un chico nuevo, Alex Baum, que es brillante y nos ha dado a nosotros y a las canciones una nueva emoción. ¡Así que el espíritu es bueno! Hemos tocado bastante este año y ha sido muy bien recibido. Todos estamos en un buen lugar como amigos también.

–¿Cómo crees que The Mission ha cambiado, musicalmente, después de todo este tiempo?