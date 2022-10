En recuerdo de David Huerta, quien partió hacia el jardín de la luz

E

l poeta David Huerta, ensayista, traductor y académico consagrado a la literatura falleció ayer a los 72 años.

En su memoria he elegido un fragmento de Incurable, el poema más extenso de la literatura mexicana contemporánea. Su tema esencial es la búsqueda de la luz, un tema recurrente en su poesía desde el primer libro El jardín de la luz.

Naturalmente, uso el título de su libro como una metáfora del viaje que inició Huerta esta mañana.

Sigo mi paso, sigo mi movimiento: cruzo la materia, soy como

un fantasama estoy claramente

en la luz de este mundo.

Amanece. No reconozco mis

palabras.

Y en mis palabras veo una ne-

grura, un rojo miedo.

En la transparencia roja y negra

de las palabras

veo un cuerpo muerto que es mi

cuerpo. Me doy palabras, me

muevo, sigo mi movimiento.

El mundo relampaguea en mi

cara. El mundo es otro cuerpo,

como el mío, pero está hecho de

enormes chispas, de

resplandores. El mundo es una

mancha luminosa que voy

tragándome.

Está amaneciendo pero yo no lo

creo. Me levanto, dudo de todo.

Me entrego a la luz, otra vez me

levanto. El mundo

es una mancha en el espejo. la

luz va dándome nombre, no

lo quiero.

El mundo me dice lo que tiene

que ser. Hay una llama viva.

Tendré que decir lo que tenga que decir --o callarme

(De Incurable, 1987).

Arturo Acuña Borbolla

Solidaridad con docente de la UAM lesionado en sus derechos

No tengo el gusto de conocer personalmente al investigador Francisco Piñón Gaytán, pero tengo conocimiento de su muy importante obra académica: largas décadas de trabajo esforzado están detrás de la misma.

Desde comienzos de agosto he leído reiteradas comunicaciones dirigidas al Colegio Académico de la UAM formuladas por numerosos académicos de carrera de esa institución, defendiendo merecidamente a Piñón Gaytán.

Ha sido desprovisto de las becas (así le llaman en la UAM a algunos de los apoyos que forman parte del salario) que le fueron otorgadas por las comisiones académicas autónomas, con base en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de esa institución, haciendo a un lado los justificantes médicos presentados por el investigador, que le impiden hacerse cargo de tareas que autoridades poco sensibles han querido imponerle.

Soy parte de quienes fuimos por largo tiempo académicos de instituciones universitarias. Me siento autorizado a ser parte también del reclamo que pide respeto al salario íntegro del profesor lesionado en sus derechos.

José Blanco

Llama a reconsiderar las injusticias contra Piñón Gaytán

Por medio de esta comunicación a El Correo Ilustrado manifiesto mi extrañeza por injusticias denunciadas en contra de Francisco Piñón Gaytán, maestro de muchas generaciones y autor de diversas obras, entre ellas Los rostros del Leviatán, Religión y política en Hegel, y Gramsci: prolegómenos, filosofía y política.