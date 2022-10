Los ex trabajadores solicitaron al titular de la JLCA, Eleazar Rubio, instalar una mesa de diálogo y consensuar la extinción de la junta, pero de manera gradual y planificada , ya que, denunciaron, para dar paso al nuevo modelo de justicia laboral se están transgrediendo los artículos transitorios decimoctavo y vigésimo transitorios del decreto de la reforma en la materia de 2019.

Lamentaron que en la instancia donde se imparte justicia laboral no se respeten los derechos de sus trabajadores, despedidos de manera injustificada con el pretexto de la falta de presupuesto y la extinción de la junta .

Al tiempo que el Centro de Conciliación Laboral (CCL) de la Ciudad de México abrió sus puertas para impartir justicia en la materia, decenas de ex trabajadores despedidos, y otros en activo, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), protestaron frente a este organismo para exigir su reinstalación o la indemnización que por ley les corresponde.

La sede del CCL –que en el primer día atendió a 473 personas– se ubica en un edificio anexo a la junta local. Mientras la primera, en Doctor Andrade, luce una fachada recién pintada de blanco, la segunda, sobre Doctor Río de la Loza, luce visiblemente deteriorada, donde el grupo de ex funcionarios reclamó un alto a los despidos injustificados , que empezaron el 13 de septiembre. Hasta el momento han sido cesados al menos 50 empleados.