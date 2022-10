De esta manera, el ex director responsable de obra de la construcción de la línea y el ex subdirector de obras civil C tendrán que acudir quincenalmente ante la Unidad de Medidas Cautelares.

Un juez de control vinculó a proceso a los ex funcionarios Guillermo Alcázar Pancardo y Héctor Rosas Troncoso por los delitos de homicidio, lesiones y daño en propiedad, tras el colapso de la línea 12 del Metro, con los que suman 10 ex servidores públicos vinculados, aunque todos continuarán su proceso en libertad.

Después de concluir la audiencia, que se prolongó hasta las 4 horas del lunes, señaló que buscarán que los culpables de la falta de mantenimiento y la deficiente construcción de la línea sean detenidos y paguen, y ya no sigan protegiéndolos .

Comentó que solicitará la acumulación de este proceso con el de los otros ocho vinculados por esos delitos el 20 de julio, como el ex director del Proyecto Metro Enrique Horcasitas y el ex director de diseño y obras civiles Juan Antonio Giral.

Además de Moisés Guerrero, ex director de construcción de obras civiles; Enrique Baker Díaz, ex subdirector de ingeniería y proyecto de diseño de obra, y Juan Carlos Ramos, ex subdirector de afectaciones en la Secretaría de Obras y Servicios.

Fernando Amezcua, ex supervisor de la obra civil del tramo elevado de la línea; Fernando Ramiro Lalana, ex subdirector de ingeniería, y Ricardo Pérez, ex corresponsable de seguridad estructural son otros de los vinculados a proceso.