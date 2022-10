En una discusión con la entonces diputada y ex ministra María do Rosario, del Partido de los Trabajadores, disparó la frase no te estupro porque no lo mereces .

En una conferencia de prensa, cuando quisieron saber la razón de cobrar el auxilio de vivienda de la Cámara, pese a ser propietario de un piso en Brasilia, explicó: Uso el dinero para coger gente . La frase, además de admitir desvío de recursos públicos, era un choque frontal con el hombre que se declara ultracatólico y conservador. El gran defensor de la familia tiene tanto aprecio por la institución familiar que se casó tres veces.

En sus tiempos de diputado se especializó –y luego entrenó a los hijos en esa práctica– en contratar funcionarios fantasmas con recursos de la Cámara. Eran en general parientes de su segunda esposa o de milicianos , como se llama a los sicarios en Brasil, que se quedaban a lo sumo con 10 por ciento de sus sueldos y entregaban el restante 90 por ciento a Bolsonaro.

También utilizó la tribuna de la Cámara para elogiar incesantemente a la dictadura militar que cubrió el país de tinieblas y víctimas de la brutalidad descomunal del régimen entre 1964 y 1985.

Defensor incansable de la figura del coronel Brilhante Ustra, notorio torturador y violador, cierta vez admitió que la tortura había sido una equivocación. Y aclaró: En lugar de haber torturado a unos cuantos, el gobierno debería haber fusilado a unos 30 mil, empezando por Fernando Henrique Cardoso .

Cardoso, exiliado en tiempos de dictadura, era el presidente en aquel momento.

Hay una larga, larguísima lista de actos y actitudes extremamente absurdas y abyectas de parte de Bolsonaro. Una vez instaurado en la presidencia, hizo el peor gobierno de la historia de la República, afectando duramente o destrozando todos –absolutamente todos– los sectores de la vida brasileña.

Que haya llegado a este 2 de octubre ostentando, en su intento de relección, alrededor de 34 por ciento de intención de votos acorde a los sondeos, no hace más que reforzar una duda: ¿qué país es éste?

¿Hasta qué punto la ignorancia tradicional, muy fomentada por la dictadura, impide que parte sustancial de los electores vea con claridad la aberración absurda que es la figura que intenta permanecer en el poder por la vía del voto popular?