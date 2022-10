Claudio Bañuelos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 2 de octubre de 2022, p. 5

Aguascalientes, Ags., El titular de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, insistió en solicitar una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para presentarle propuestas en materia de seguridad que se ejercieron cuando el legislador encabezó la Secretaría de Gobernación de 2000 a 2006.

De visita en esta ciudad, adonde acudió al acto de toma de posesión de la también blanquiazul Teresa Jiménez como primera gobernadora del estado, consideró que la alianza opositora todavía vive, aunque hay que ver qué sucede en el Senado la próxima semana con la reforma para ampliar la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

También es necesario revisar qué pasa en el estado de México y en Coahuila, agregó.

En entrevista colectiva, el panista recordó que pudimos disminuir los delitos en 30 por ciento y los homicidios violentos que había en el país , comparado –dijo– con la gestión del ex presidente Ernesto Zedillo.