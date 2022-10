Nosotros estamos produciendo en México ahora un millón 400 mil barriles diarios de petróleo. En un barco se los llevarían todos, nada más que no será aquí porque no se llevarán ya el petróleo crudo, ahora vamos a procesar toda nuestra materia prima para producir aquí las gasolinas y el diésel para ser autosuficientes y que no aumenten los precios de los combustibles.

El Presidente agregó que en la modernización del puerto han contado con el apoyo del gobierno estatal y de las comunidades. Nada más en esta obra se han invertido 30 mil millones de pesos, que si se suman a los 2 mil 500 millones de dólares que se canalizaron a la planta coquizadora (alrededor de 50 mil millones de pesos) arrojan al menos 80 mil millones de pesos en la entidad.

Al detallar el alcance del proyecto de vinculación de rutas ferroviarias desde Ciudad Hidalgo y Tapachula, en la frontera de Guatemala, hasta Salina Cruz, donde comienza el Tren Transístmico hasta Coatzacoalcos, expuso que se pretende conectar otra ruta hasta Palenque, a fin de enlazarla con el Tren Maya. Comentó que esta operación será realizada por una empresa operada por la Secretaría de Marina.