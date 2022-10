E

s tu culpa que vaya a enviarte un mensaje tan largo, así que no te quejes. Me dijiste que podía recurrir a ti en cualquier momento, confiar y contártelo todo, aun las cosas más absurdas, incómodas o dolorosas, sin riesgo de sufrir una de tus críticas demoledoras, agudas y hasta divertidas, siempre que el blanco sea otro y no yo.

Bien sabes que en los últimos tres años he perdido familiares y a la mayoría de mis amigos, que al dolor de su ausencia se agregó el de no poder acompañarlos en sus últimos momentos ni asistir a sus funerales. Te parecerá absurdo, infantil, que aún no me atreva a borrar sus nombres ni sus números de mis agendas. Durante el tiempo que permanezcan allí pensaré que, en cuanto los llame, oiré su voz y continuaremos nuestras pláticas, con frecuencia interrumpidas por la llegada sorpresiva de alguien, un timbrazo, la eterna prisa y también porque se agotaban los temas de conversación.

Creo que las buenas amistades tienen que soportar la prueba del silencio, así que muchas veces dejábamos de comunicarnos durante semanas y, sin embargo, en cuanto restablecíamos el contacto, de manera espontánea y natural continuábamos nuestra charla sin que el tiempo transcurrido se hubiera convertido en abismo insalvable.

II

Si creyera que tiene algún sentido, hoy llamaría a quienes fueron mis amigos más cercanos para compartir con ellos la mala noticia de que perdí a otro camarada. Tú y don Lorenzo me lo trajeron un domingo, cuando aún era muy pequeño. Entre los tres le elegimos el mejor lugar en la jardinera frente a mi casa.

Cuando al fin se decidió a sembrarlo, don Lorenzo nos contó que había perdido la movilidad de la pierna izquierda a consecuencia de haber caído de lo alto de un ciprés. Ese árbol, abundante en su tierra, llega a vivir hasta quinientos años, nos dijo con orgullo, como si él fuera responsable de semejante longevidad.

Ahora puedo confesarte que el trueno que me regalaste, al principio me pareció poco decorativo y dudaba de que en algún momento pudiera mejorar en algo su aspecto y el de la calle, entonces por completo árida. Mi desconfianza aumentó cuando, durante las primeras semanas, lo vi decaerse, perder algunas hojas. Esos indicios me llevaron a pensar que pronto tendría que darte la mala noticia de su muerte. No te imaginas cuánto me alegra haberme equivocado.