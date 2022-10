D

iecisiete días antes de la guerra civil en Ucrania, Biden asentó que si Rusia invade, entonces no existirá más el Nord Stream 2. Lo finiquitaremos. Prometo que seremos capaces de hacerlo (https://bit.ly/3fx7D1r).

Excusatio non petita, accusatio manifesta (escusa no pedida, acusación manifiesta). El ex canciller polaco y hoy miembro del Parlamento Europeo, Radoslaw Sikorski (RS) –quien también ostenta la ciudadanía británica y fue formado en Oxford–, agradeció (¡megasic!) a Estados Unidos haber saboteado los gasoductos Nord Stream 1y 2 (https://bit.ly/3E7d5Ch), en un tuit, que luego borró, en el que esclareció que estaba feliz (sic) de que el Nord Stream esté paralizado . También borró su nuevo tuit (https://bit.ly/3RrpRPb).

Dimitry Polyanskiy, vice embajador de Rusia en la ONU, agradeció (sic) a RS haber transparentado quién se encuentra detrás de este acto terrorista que tiene como objetivo la infraestructura civil (https://bit.ly/3UQ5zlb). El locuaz RS está casado con la erinia rusófoba de origen jázaro Anne Applebaum, de 58 años, quien forma parte del consejo editorial del Washington Post, rotativo del establishment, y quien fue formada en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres y en Oxford.

La guerra en Ucrania –que aún alucina ingresar a la OTAN– entró a una nueva fase en su escalada multifactorial: desde la aparición de hackers pasando por la guerra demográfica (https://bit.ly/3BRbePa), hasta el inicio de la balcanización de la entelequia Ucrania .

Las cuatro explosiones de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el mar Báltico, en la parte resguardada por la OTAN, se escenificaron después de los referendos de las cuatro regiones de Donetsk/Lugansk (Donbas), Zaporiyia y el importante puerto de Jersón: hoy anexadas en un discurso gallardo de Putin, quien fustigó a Estados Unidos de satanismo (¡megauf!) –que intenta imponer su cultura (sic) al resto del mundo–, donde catalogó a las élites occidentales de enemigos (https://nyti.ms/3SvJ1Vw) cuando exhortó al mundo de ver a Moscú como el líder de la revuelta (sic) contra Estados Unidos .