l sábado 4 de octubre de 1980 en el Museo del Chopo se llevó a cabo el primer Tianguis de la Música; dos años después, este proyecto llegó a su fin por diferencias entre autoridades universitarias y su sindicato. A los expositores ya no se les permitió instalarse dentro del Museo, pero esta decisión marcó algo fortuito, el nacimiento de un espacio irrepetible: el Tianguis del Chopo. Aquel sábado, algunos jóvenes no aceptaron la suspensión y ocuparon banquetas y enrejado del recinto para exhibir su cargamento de discos, revistas y parafernalia roquera. Muchos nombres de esos chavos que ganaron la calle de Enrique González Martínez ese sábado de 1982 están en el olvido, a pesar de que fueron pioneros del ahora famoso Tianguis. Lo que sí se conserva, es el 4 de octubre como aniversario, y este día habrá celebración adelantada con pastel y rock en vivo por parte de Murderline, Víctor Méndez con Domicilio Conocido, The Supuestos, Molinette Cinema, Los Chicklets y The Whiskey Gospel.

New wave, goth, post punk y Hernández Riwes