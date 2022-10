L

a decisión del presidente Vladimir Putin de consumar la anexión de 15 por ciento de territorio del vecino país eslavo, bajo ocupación de las tropas rusas y mediante referendos de dudosa legitimidad, confirma que Ucrania se ha convertido en una auténtica obsesión para el titular del Kremlin.

Resulta difícil establecer en qué momento el líder ruso comenzó a tener la idea fija de derrocar el gobierno de Volodymir Zelensky, guste o no, elegido en las urnas, porque todos sus argumentos para justificar la invasión, si realmente le preocuparan, bien pudo haberlos planteado hace ocho años o tendrían igual validez o más en otros países del espacio postsoviético, pero sólo le importan respecto a Ucrania.

No se entiende qué llevó a Putin –retractándose de su promesa, el 24 de febrero, de no tener la intención de apropiarse del territorio ucranio– a la anexión de cuatro regiones, proclamando como meta sólo liberar del régimen nazi a la población del Donbás, dejando sin protección a los rusoparlantes del resto de Ucrania, casi la mitad de sus habitantes.