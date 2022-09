Alonso Urrutia y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Viernes 30 de septiembre de 2022, p. 20

En materia económica, controlar la inflación se ha convertido en la principal preocupación de la actual administración por el impacto que tiene en la economía popular, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien destacó la confluencia de posturas con sectores productores y tiendas de autoservicio para alcanzar un acuerdo y definir un conjunto de productos básicos en los cuales se contendrá el alza de precios e incluso lograr su reducción en algunos casos.

Durante su conferencia matutina, López Obrador ratificó que el próximo lunes se darán a conocer los términos de este nuevo plan antinflacionario (que sucederá al que se instrumentó en mayo).

Tras señalar que es un fenómeno mundial asociado a la pandemia y la guerra en Ucrania, aseveró que las medidas neoliberales de aumentar las tasas de interés para contenerla no son suficientes y, además, detienen el crecimiento económico.