L

uto nacional por la desaparición, ocho años atrás, de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, y la conmemoración se da en medio del revoloteo de zopilotes que sólo pretenden sacar raja de una tragedia y proteger los intereses de los involucrados, que no son pocos. Las investigaciones de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso, presidida por Alejandro Encinas, han dado luz sobre los sucesos de aquel tétrico 26 de septiembre de 2014.

Muy lejos están las infames declaraciones y afirmaciones del entonces procurador General de la República Jesús Murillo Karam (hoy tras las rejas), porque el trabajo de la citada comisión ha tirado a la basura la verdad histórica construida por ese personaje y sus secuaces, decididos a cuidar los intereses de los directamente involucrados en la masacre.

El presidente López Obrador dedicó buena parte de la mañanera de ayer a hablar sobre la noche de Iguala: este día es de luto nacional, porque se conmemoran ocho años de la desaparición de los jóvenes, y ya se ha informado que vamos a continuar con la investigación, que se ha avanzado, se está rompiendo el pacto del silencio e impunidad, y vamos a continuar haciendo justicia. Un abrazo a los papás, a las mamás de los jóvenes .

En el gobierno, dijo, tenemos que hacer justicia, pero no dar entrada a zopilotes, ni a buitres, ni a halcones , aves de rapiña –algunas de ellas instaladas en medios carentes de ética- que no pierden oportunidad para distorsionar, meter ruido y sacar raja. Las madres y padres de Ayotzinapa siempre van a tener atención respetuosa de nuestra parte y no vamos a dar carpetazo al asunto; se dio un paso importante y con esas detenciones que se hicieron y del proceso va a salir más información. Vamos a seguir adelante y a seguir buscando a los jóvenes, escuchándolos y abriendo archivos, todo, sin ocultar nada, y así se ha hecho, lo que pasa que hay quienes no quieren que se aclaren las cosas .