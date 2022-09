E

l presidente López Obrador recibirá un inesperado apoyo del mercado internacional del petróleo en su esfuerzo por detener la inflación. Anunció que un grupo de empresarios estarán en la mañanera el próximo 3 de octubre y presentarán un plan que refuerza al primero. Aseguró que los hombres de negocios tienen la intención de ayudar para detener la inflación. Los productores de tortilla se habían quejado de que no es suficiente que Maseca sostenga el precio de la harina de maiz hasta febrero si continúan subiendo los demás insumos. ¿Pero cuál es el apoyo que recibirá AMLO del mercado internacional del petróleo? Está bajando de precio. El tipo Brent, que rige en Europa, cayó por debajo de 85 dólares por barril por primera vez desde enero en medio de crecientes preocupaciones sobre una desaceleración económica mundial que baje su consumo. Y el tipo West Texas Intermediate, que siguen Estados Unidos y México, descendió a 77.38 el barril. Éste ha perdido alrededor de 30 dólares desde su punto más alto de 120. Comienza a surtir efecto la advertencia de los bancos centrales del mundo de que seguirán subiendo las tasas de interés, aunque se desate una recesión.

Poder y cachonderías