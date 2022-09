▲ Si Lukasz Wantuch logra su objetivo y mis próximos conciertos en Cracovia son cancelados, será una triste pérdida para mí, porque he esperado mucho para compartir mi mensaje de amor con el pueblo de Polonia , señaló el artista británico, quien aparece en imagen de 2019, durante la presentación de la cinta Roger Waters Us + Them, en el Festival de Venecia. Foto Afp

Recordó al funcionario que a lo largo de su vida ha luchado en el servicio de los derechos humanos y reprochó que en una publicación local pidiera al público no comprar entradas para su concierto. Eso no es muy democrático, señor. Si don Lukasz Wantuch logra su objetivo y mis próximos conciertos en Cracovia son cancelados, será una triste pérdida para mí, porque he esperado mucho para compartir mi mensaje de amor con el pueblo de Polonia , señaló.

El concejal polaco, a su vez, aclaró que Roger Waters todavía es libre de presentarse en un foro privado si lo desea. No entiende la verdad, no entiende lo que está pasando en Ucrania , dijo Wantuch a la Ap.

También hizo una publicación en Facebook para reprochar a Waters la influencia que tiene, pues según él, el cese de ayuda militar de Occidente significaría la captura de Ucrania, que no se rendirá, va a luchar, pero por gente como usted, por lo que ha escrito, será una pelea mucho más difícil , increpó.

El mensaje del músico británico concluye lamentando que exista la posibilidad de no poder presentar su actual gira This Is Not A Drill en Polonia.