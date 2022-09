L

a dolorosa derrota electoral de 2016 marcó el arranque de las elecciones de 2017 para elegir gobernador en el estado de México. En 2016, se disputaron 12 entidades, de las cuales, en forma sorpresiva, el PAN ganó siete y el tricolor sólo cinco. A raíz del resultado, el entonces presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, presentó su renuncia con carácter irrevocable. En su discurso de despedida, dejó asentadas las razones del voto de castigo que recibió el ­partido.

El PRI perdió las elecciones por los errores del gobierno de Enrique Peña Nieto. En los hechos, el país era gobernado por Luis Videgaray quien resultó un torpe operador político . A esto hay que sumar los pésimos resultados de los gobiernos estatales que constituían lo que Peña Nieto denominó el nuevo PRI .

En 2017, una de las preguntas estratégicas fue ¿quién es el enemigo del PRI? A veces no se visualiza con claridad quién es el enemigo a vencer. En aquel momento, hubo dos posturas. Una aseguraba que el enemigo era el PAN, porque había ganado siete de 12 elecciones un año antes y presentaba como su candidata a Josefina Vázquez Mota, política experimentada y ex candidata presidencial en 2012. La otra afirmaba que el enemigo a vencer era Morena. Para esta postura los procesos electorales no son una fotografía, lo que hacen las encuestas, ni tampoco son una coyuntura, sino un proceso histórico que toma en cuenta la forma en que han jugado en procesos previos, los actores políticos.

Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la dirigencia nacional del PRD, el partido tuvo un nivel de competencia que se fue incrementando en el estado de México y que hacía previsible, en el marco de un análisis histórico, la tendencia. En la elección de 1993, para elegir gobernador, el PRD obtuvo 8.70 por ciento de la votación total. Seis años después, 1999, siendo AMLO dirigente nacional, llegó hasta 22.99 por ciento. Para 2005 subió a 24.25. En 2011, cuando Eruviel Ávila alcanzó 62 por ciento de los votos y el PAN se desplomó hasta 12.28, el PRD se mantuvo ligeramente arriba de 20 por ciento.

La disyuntiva que tuvo el PRI fue la de guiar su estrategia electoral por el resultado de 2016 o reconocer que cuando AMLO es protagonista directo, la votación de su partido tiende a incrementarse. Si se hubiera optado por reconocer la debilidad estructural del PRI, el mal candidato de éste, y que el principal enemigo a vencer era Morena y no el PAN, se habría logrado mantener una alianza fuerte con PAN, PRD, PVEM, Panal y PES.