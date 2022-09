▲ Familiares de víctimas también inauguraron el jardín No estamos todas y colocaron una cruz rosa. Foto Cristina Rodríguez

César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 26 de septiembre de 2022, p. 6

Colectivos feministas y madres de víctimas de feminicidio y desaparición realizaron una ceremonia e instalaron una ofrenda por la memoria de las que ya no están, en la antigua Glorieta de Colón, a la cual hace un año renombraron de las mujeres que luchan, en Paseo de la Reforma. Además, inauguraron el jardín memorial No estamos todas, donde colocaron una cruz rosa para resignificar este espacio.

Durante el acto gritaron consignas y pasaron lista de algunas mujeres asesinadas, entre ellas quienes murieron sin saber el paradero de sus hijas o familiares: ¡ahora, ahora, se hace indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables! ¿Por qué los buscamos? ¡Porque los amamos! ¿Dónde están, dónde están, nuestros hijos, hijas, hermanas, hermanos, dónde están? . Corearon mientras colocaban los retratos de víctimas de feminicidio encima de pétalos de rosa y encendían velas y un cirio.

Asimismo, para conmemorar el primer aniversario de haber instalado una figura de metal morada de una mujer con el puño en alto, para exigir a las autoridades que el nombre de esta glorieta sea de las mujeres que luchan, restauraron la pintura de las vallas metálicas con las que se cercó el pedestal e instalaron carteles con el nombre de varias víctimas de asesinatos. También hubo algunos actos culturales, entre ellos un performance de Las Capuchas Rosas.