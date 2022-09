Aparte de las infracciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los 12 tiros de donde se extraían minerales de oro, plata y plomo, no acreditaron derechos por uso de agua, tenencia de la tierra, regulación ambiental ni pago de impuestos, entre otros trámites federales. Operaban sin ofrecer a sus empleados seguridad laboral ni tampoco prestaciones.

También fueron decomisados cuatro vehículos y un camión marca International modelo 8600 año 2005, con placas DM-4988A y número de serie 1HSHXAHR95J044627, al igual que dos camiones tipo buldózer marca Caterpillar, una tractoexcavadora y una retroexcavadora, lo mismo que 10 plantas y generadores de energía eléctrica de diferentes marcas y voltajes.

Se detuvo a José P. R., de 56 años de edad; Ulises Salvador T. F., de 34 años; Gilberto C. (41 años), Jesús José A. B. (48), Anastasio M. C. (45) y José Concepción T. F., de 42 años. Todos, excepto el primero, son originarios de Santa Bárbara. Igualmente se aprehendió a otro varón no identificado.

El parte policiaco detalla el decomiso de una camioneta GMC Sierra modelo 1999 serie 2GTEK19T4X1516881, sin placas de circulación; de un Nissan modelo Tsuru color gris con placas EFS 4723, sin llantas; un Chevrolet Malibú color gris, con placas EN 7971; y de una pick-up Chevrolet Silverado color blanco con gris, placas DZ 74277.

Los accidentes y muertes de mineros han sido frecuentes en los tiros de mina clausurados. El último ocurrió en agosto pasado, cuando un hombre identificado como Felizardo Navarrete, de 32 años de edad, cayó en un socavón de 40 metros de profundidad y padeció fracturas de pierna izquierda y cráneo, las cuales le provocaron la muerte.