Afp

Periódico La Jornada

Lunes 26 de septiembre de 2022, p. a12

Washington. La estadunidense Louise Fletcher, quien ganó un Óscar en 1976 por su interpretación de la enfermera Ratched en Atrapado sin salida (One Flew Over the Cuckoo’s Nest), falleció a los 88 años en el sur de Francia, informó su familia a Afp el sábado.

La actriz falleció en paz en su casa en Francia rodeada por su familia , indicaron sus allegados en un comunicado.

Aunque era sobre todo conocida por su interpretación de la malvada enfermera en Atrapado sin salida, Fletcher tuvo una carrera de más de seis décadas, con numerosas apariciones en programas de televisión.