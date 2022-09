“B

uenas noches, todos en este bus son extranjeros, ¿verdad? repito, ¿todos en este bus son extranjeros? Bueno, se me van a bajar todos y me van a hacer una fila por nacionalidad, las mujeres que andan chineando se quedan adentro. Va pues, a circular para abajo”, ordenó con firmeza un oficial de la policía nacional hondureña a 50 migrantes extranjeros y un periodista encubierto de la Unidad Investigadora de El Heraldo Plus, de Tegucigalpa.

Esto es sencillo, todo extranjero que pasa por aquí debe pagar un impuesto, ustedes, por ser cubanos, van a pagar 20 dólares cada uno y digan que les fue bien, los ecuatorianos tienen que pagar 100, lo mismo los colombianos, sólo ustedes y los venezolanos, porque están hechos mierda pagan 20.

Los policías delincuentes, sólo en esa noche, pararon al menos 10 autobuses con 50 migrantes cada uno, a casi todos los extorsionaron y se llevaron un botín de miles de dólares. Esto sucede en la carretera que va a la frontera con Guatemala con autobuses especiales para trasladar a los migrantes.

Algo peor sucede en los pueblos y ciudades de Guatemala, si bien se libran de la extorsión en Honduras, no pueden evitar los chantajes en sus propios pueblos y ciudades. Según el antropólogo Rick Mines, que ha entrevistado a numerosos migrantes guatemaltecos en California, la extorsión proviene de las maras que tienen información sobre la situación de los migrantes en Estados Unidos. Ahora las familias de los migrantes son extorsionadas porque los mareros saben quiénes tienen parientes en Estados Unidos, ganando en dólares y que mandan remesas.

Antes era normal que los usureros y prestamistas presionaran a las familias de migrantes para que pagaran sus deudas con intereses leoninos. También es conocido el sistema de préstamos a familias de bajos recursos, que ofrecen dinero en tratos informales, con altos intereses, y luego vienen las presiones y agresiones. Es extendido el rumor de bandas colombianas que se dedican a esto en ciudades y pueblos. También existen los extorsionadores de cuello blanco, de Internet, en decenas de páginas se ofrecen préstamos con grandes facilidades y altos intereses.

Pero esto es diferente, no se trata de préstamos y de sistemas de cobro agresivos, es simplemente extorsión para no ser agredidos. Incluso en el pago de derecho de piso hay una contraparte, que ofrece protección y control en una zona y no permite más extorsiones o robos.