En esta travesía Vantroi ha compartido escenario con bandas como Rage Against the Machine, SKA-P, Prodigy, Extremoduro, Soziedad Alkoholika, Reincidentes, La Polla Records, Eskorbuto; en nuestro país ha alternado con Café Tacuba, Maldita Vecindad, Tijuana No, El Haragán y Compañía, Tex Tex, Espécimen, Botellita de Jerez, Cuca, entre otros.

El guitarrista y compositor habla de los planes para festejar los seis lustros que lleva Vantroi haciendo rock, dice: “Vamos a empezar la celebración de los 30 años en el Multiforo Alicia el primero de octubre y a partir de ahí todo ese mes, noviembre y diciembre nos presentaremos por diferentes espacios de la República Mexicana y, para el próximo año estaremos en Venezuela, Colombia, Costa Rica y vamos también a España.

En este tour estaremos presentando, Wuhan ¡En la otra tierra! nuestro nuevo disco doble producido por Herón Zaragoza y grabado en los estudios de Titanio Records; entonces, se compaginan la gira de los 30 años con el disco doble”.

Como sencillo de la nueva grabación, Gerardo, junto con los productores, han elegido No me dieron a elegir. Y a propósito, el productor Herón Zaragoza en 2014, dirigió el documental de Vantroi, Virus a la mexicana, nominado para la Muestra de Cine y Video Documental Iberoamericano Contra el silencio todas las voces. Este episodio, es uno de tantos que hace que Gerardo no dude en afirmar: “Gracias por el apoyo de los vantroianos y las vantroianas y a quienes nos han estado apoyando durante este tiempo, también a la familia. Sin esto, no hubiéramos podido haber llegado a los 30 años. Hemos recorrido un buen tramo y pensamos seguir en esto que es a lo que nos dedicamos: la música y a Vantroi.