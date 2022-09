Afp y Ap

Domingo 25 de septiembre de 2022, p. a12

Londres. Después de la emoción de ver a Roger Federer jugar su último partido como profesional en un dobles que perdió haciendo pareja con Rafael Nadal, ayer fue el turno de Novak Djokovic, quien cumplió sin ningún problema ganando dos duelos seguidos para dejar a Europa cerca del título en la Copa Laver en la O2 Arena de Londres.

Ausente en el pasado Abierto de Estados Unidos, el serbio hizo suya la sesión. Primero barrió a uno de los semifinalistas de ese torneo, el Frances Tiafoe, por 6-1 y 6-3, y a continuación se asoció con Matteo Berrettini para derrotar al estadunidense Jack Sock y al australiano Alex de Miñaur, 7-5 y 6-2.

Con estos resultados, Europa se sitúa con una ventaja 8-4 frente al equipo del resto del mundo.

A Djokovic, quien no competía desde hace dos meses al no participar en la gira estadunidense por su negativa a vacunarse contra el covid-19, no se le notó la inactividad.

Sólido desde el fondo arrasó a Tiafoe y a continuación formó una buena dupla con Berrettini para no dejar opción al dúo formado por De Miñaur y el experto en dobles Sock.

Con Federer retirado, pero ejerciendo de técnico en el banquillo, y Nadal fuera del torneo por motivos personales como informaron ayer los organizadores en un comunicado, el serbio cumple como líder de un equipo europeo que busca mantener la imbatibilidad en un certamen en el que ha ganado sus cuatro primeras ediciones.