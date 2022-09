Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Domingo 25 de septiembre de 2022, p. a10

Ana Galindo, entrenadora de la selección femenil Sub-17, sostiene que el arte y el deporte se pueden encontrar en un mismo espacio. Como el trabajo del pintor ante su caballete, estamos buscando que lo que quede en el lienzo sea una obra maestra , afirma. La reflexión surge en el contexto de su convocatoria para el Mundial de la categoría en la India, a disputarse del 11 al 30 de octubre, donde el objetivo es alcanzar la final.

Todo lo que me tocó vivir este año me ha servido para enfrentar este reto. Cuento con profesionales altamente preparados. Si tuviera que hacerlo sola, no tendría tiempo con tanta presión , expli-ca en conferencia de prensa, en alusión a las experiencias que tuvo con la Sub-20 y la Sub-17 varonil ante situaciones extraordinarias. He aprendido muchísimo en todos estos meses. Ahora queremos llevar a nuestras jugadoras al siguiente nivel .

En esa búsqueda, Galindo se apoya en la experiencia del español Pedro López, entrenador del combinado femenil mayor y campeón del mundo Sub-20 con España en su anterior aventura. Aunque es poco el tiempo de trabajo, la ex futbolista destaca la visión y mentalidad de su colega, con quien planea fortalecer su proyecto a futuro. Todo en beneficio del desarrollo de las selecciones juveniles, recalca.