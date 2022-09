El ex presidente de México acreditó una inversión por valor de 570 mil euros, libre de cargas y gravámenes, en un local comercial ubicado en Madrid , señaló el informe oficial, que se refirió así a un inmueble a nombre de Peña Nieto en el barrio de Chamberí.

La respuesta del gobierno español también reconoció que el ex mandatario mexicano intentó obtener directamente la residencia en España por motivos excepcionales , pero que la petición fue rechazada por no cumplir los trámites necesarios.

Madrid. El Ejecutivo español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, informó al Congreso de los Diputados que el ex presidente de México Enrique Peña Nieto reside en España de forma legal, gracias a que obtuvo una visa como inversor internacional , también llamada visa de oro .

El gobierno advirtió en su respuesta que para obtener la autorización no es preciso acreditar otras inversiones, por lo que se desconoce qué otros activos pudiera tener Peña Nieto a efectos de la obtención de la autorización y se desconocen las inversiones o capital que Peña Nieto pueda tener con carácter global en España .

También reconoció que el ex mandatario mexicano intentó obtener la estancia en el país alegando motivos excepcionales , pero que al solicitar una autorización de residencia por supuestos no previstos en el Reglamento de Extranjería, fue inadmitida a trámite por no cumplir los requisitos exigidos para ello .

Es decir, que el gobierno español rechazó la primera petición del exmandatario, quien decidió entonces solicitar la visa de oro .

Peña Nieto vive de forma regular en España desde octubre de 2020, cuando instaló su residencia en una lujosa urbanización en la zona norte de la Comunidad de Madrid, en la localidad de Guadalix de la Sierra, a 40 kilómetros de la capital.

El complejo habitacional es un fortín de seguridad, con vecinos multimillonarios muy celosos de su intimidad. Es de las pocas zonas del país en las que no está permitida la libre circulación de personas y donde hay un sistema de vigilancia y control que impide el ingreso de extraños o curiosos.