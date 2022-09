Carolina Gómez Mena

Las mujeres perciben y experimentan la corrupción de un modo distinto a los hombres y ésta genera un impacto desproporcionado en ellas . La experiencia demuestra que son más susceptibles de ser víctimas de actos de corrupción , según el análisis Impactos de la corrupción sobre las mujeres en las Américas: Una agenda en construcción, elaborado por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM).

Añade que uno de los aspectos sensibles es la corrupción en el acceso a servicios públicos y que la población más pobre –en la cual ellas están sobrerrepresentadas– es la más afectada en ese aspecto.

Asimismo, expone que las áreas percibidas como más corruptas son salud, educación y servicios sociales, es decir, aquellas a las que más acuden las mujeres y destaca que los roles sociales, políticos y económicos, que las normas de género les otorgan, condicionan su interacción con la corrupción y también los grados de vulnerabilidad a este tipo de acciones. En este sentido, se considera que la corrupción puede agravar las desigualdades de género.