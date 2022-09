Afp, Dpa, Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Domingo 18 de septiembre de 2022, p. 20

Washington. El presidente estadunidense, Joe Biden, advirtió ayer una vez más a su par ruso, Vladimir Putin, contra del uso de armas químicas o nucleares en Ucrania.

Cambiaría el curso de la guerra de una manera que no se ve desde la Segunda Guerra Mundial , advirtió durante una entrevista con la cadena CBS, cuyos primeros extractos se emitieron antenoche.

No lo haga, no lo haga, no lo haga , expresó Biden, y prometió una respuesta sustancial de Estados Unidos si Rusia daba este paso. De usarlas, subrayó que Moscú se convertiría aún más en un paria en el mundo, más que nunca .

En las semanas recientes, las fuerzas de Kiev han recuperado franjas de territorio en el este del país que estaban ocupadas por los rusos. Pese a ello, Putin aseguró antier que su ofensiva lanzada a fines de febrero en Ucrania continuará. El plan no requiere cambios... No tenemos prisa , señaló.