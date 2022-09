Apenas unos minutos antes esperaba la llegada de la escritora mexicana junto al escenario improvisado donde platicará con Francisco Carrillo sobre su más reciente libro, El invencible verano de Liliana (Literatura Random House, 2021). Cuando llegó, me sorprendió su aspecto: tiene el pelo color de plata que hace juego con sus zapatos, unos lentes morados y, como toda buena rockstar, viste totalmente de negro. Nos acomodamos mejor bajo la sombra de un árbol y me explica cómo funciona su obra: vamos a llamar a esto el aspecto materialista de la no ficción, el cual creo que se corresponde mucho a una época que está bajo la amenaza de muchos fines del mundo, de extinciones y de la inminencia de cambio climático y creo que todo eso nos obliga o, mejor dicho, nos invita a considerar con especial énfasis otros aspectos materiales de nuestro pensar y también de las herramientas que tenemos .

Faltan poco menos de 30 minutos para las cinco de la tarde. Caminamos por un costado de la plaza y le pregunto a Cristina Rivera Garza si las constantes miradas hacia el pasado –en el cine, la música y principalmente la literatura– se pueden interpretar como una incomodidad con nuestro presente. Se queda callada y luego ensaya una respuesta: el territorio del pasado es un campo privilegiado para la escritura . Nos detenemos en una balaustrada de cantera rosa. Estamos en el Jardín Guerrero, un lugar de encuentro para artistas, músicos, escritores y familias. Todo es fiesta, todo es alegría. Todos ríen, juegan y hablan al mismo tiempo, así suena el fin de semana. Rivera Garza llegó a Querétaro para participar en dos conversatorios. Al caminar las calles, no son pocas las personas que al reconocerla le piden una foto, la última pareja de lectores que lo hizo se acercó tímidamente y agradeció el gesto después de inmortalizar el encuentro, luego siguen adelante y la escritora mexicana continúa: “desde hace mucho tiempo existe la novela histórica, la memoria, la biografía. Todos estos formatos trabajan directamente con el pasado histórico y creo que la gran diferencia es que hay distintas formas de intentar dialogar con él, una de ellas –que es la que particularmente a mí me interesa– tiene que ver con la beta documental, con la posibilidad de introducir e importunar documentos, textos, artefactos, las voces mismas de las experiencias que se quieren visitar o informar”.

–¿No te sorprende que muchas personas, varias de ellas muy jóvenes, encuentren cobijo en tu obra?

–“Creo que el gran reto de los escritores es ser contemporáneo de sus contemporáneos y poder establecer una serie de decisiones estéticas y éticas con nuestras herramientas que permitan crear esa conexión significativa con lectores jóvenes y otros no tanto. No estoy segura de que haya una transición generacional clara, pero ciertamente la posibilidad de conectar todo de una manera significativa con nuevas generaciones, supongo, se da cuando las preguntas que nos motivan a escribir surgen desde el presente mismo que está en juego en nuestros trabajos, ahí creo que existe la posibilidad de una conexión qué a mí personalmente me importa mucho.

Nadie se explica cómo puede leerse el cambio social. En la antropología social éste suele leerse en término de oposiciones entre generaciones consecutivas –padres e hijos– y de alianza entre generaciones alternas –abuelos y nietos–. La escritora mexicana no lo tiene claro, lo que sí hace es profundizar en su cruzada por construir un lenguaje distinto que permita identificar sucesos, tragedias, problemas y articularlo de un modo que nos permita vivir críticamente. Hay muchas maneras de volver la vista atrás y traer ese pasado a colación ahora. Ese movimiento es el que me interesa: La mirada nostálgica hacia el pasado cómo un punto al que hay que regresar. Nada aparte de eso me importa más. Creo que escribimos sobre eso con las herramientas del presente .