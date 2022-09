Sergio Raúl López

Especial para La Jornada

Domingo 18 de septiembre de 2022, p. 6

“Aún no sabemos si es bueno o malo, no sabemos qué está provocando ese ruido… proviene de arriba, no está en el pueblo ni en la tierra. Está en el aire y en el cielo”, comenta el esposo, mientras unta con frijoles un trozo de tortilla y le da sorbitos a su taza de café.

La pareja de ancianos, sentada sobre una rústica mesa, departe el alimento de la milpa mientras charla sobre el apabullante y temible sonido como de campanas , un ruido como de autos . Ignoran si la señal sea benigna o el anuncio de una catástrofe mayúscula, mientras, con parsimonia, la esposa le tira un pedazo de gorda a un gato que maúlla insistente.

Afuera de la cabaña de tierra apisonada, adobe y techo de canaletas, es el anuncio del fin del mundo para ese poblado pequeño, sencillo y calmado, que pareciera flotar, a la deriva, entre la niebla y los relámpagos. Entre más descendemos, encontraremos que los campesinos ejercen su oficio en sembradíos de mariguana regenteados por el crimen organizado, vigilados y violentados por la policía y el ejército, bajo la permanente amenaza de ejecuciones, desapariciones y despojos, hasta que liderados por el maestro de la escuela rural decidan oponerse, armados como pueda, mientras ocurren fenómenos sobrenaturales e inusitados en los alrededores.

Ya estamos muertos pero debemos hacer algo. Todos los días matan a alguien, así vivimos. Escuchen todos, vamos a defendernos , explica, rifle al hombro, Javier Bautista González, profesor tanto en la película como en la vida real en Huitotepec, quien enseña el pensamiento de Ricardo Flores Magón y la Constitución a los niños del aula multigrado.

Una fuerte raigambre rural

Hijo de una profesora que comenzó su labor como maestra rural –tenía que cabalgar dos horas diarias para dar clases–, a la que acompañaba de niño a las marchas por mejores salarios para el magisterio, el realizador poblano Joshua Gil Delgado pasó un año realizando su servicio social y comunitario en una telesecundaria de San Miguel Tzinacapan –cerca de Cuetzalan–, antes de finalizar su licenciatura en Comunicación por la Universidad Iberoamericana.

No sorprende, por tanto, que en 1994, devino un ferviente simpatizante del movimiento zapatista, viajando frecuentemente a Chiapas, organizando conciertos o recaudando despensas, ni que la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en 2014 se encuentre muy presente en su obra, al igual que la consigna: no somos cenizas, somos fuego .

Esta conexión se profundizó al filmar su primer largometraje, La maldad (México, 2015), que le permitió conocer y acercarse a su abuelo, Rafael Gil Morán, protagonista de la cinta que le pidió ayuda con un guion que tenía escrito. “Fue un shock. Además de campesino, mi abuelo decía ser cineasta empírico, tocaba la trompeta y componía, toda las canciones que aparecen en la cinta son suyas. Me dio un muy buen motivo para arraigarme. Mi origen es una familia de campesinos”, explica el egresado del Master en Cinefotografía en la ESCAC de la Universitat de Barcelona.

