el lunes 19 debemos homenajear e instituir el Día de la Juventud Espontánea y Alivianada, presente y solidaria en los dos 19 de septiembre trágicos.

Sonido Tijuana en Ciudad de México

El pasado sábado, en el Tianguis del Chopo, el Sonido Tijuana presentó una edición limitada del disco Festival Avándaro 50 aniversario, el cual se grabó en vivo el 23 de octubre de 2021 en el Centro Cultural Tijuana y fue producido por Álex Perales en colaboración con Gabo Núñez. Participaron Ricardo Ochoa, Ramón Torres, de Peace and Love; Armando Nava, de Dug Dugs; Lalo Barceló, de El Ritual; Pájaro Alberto, de Love Army, y Javier Bátiz, acompañados por Perales, guitarra; Gabo Núñez, bajo; Elena Coker, coros y primera voz de El Ritual; Xóchitl Ruiz, coros; Memo Guevara, teclados; Pipe García, percusiones; Edmundo Arroyo, saxofón; el argentino Sebastián Farrugia, batería; el cubano Paver García, trombón; el italiano Gabriel Rosatti, trompeta, y la colombiana Moranova, en coros. El disco contiene 10 temas clásicos del rock mexicano : Cambia, cambia y Yo no sé, de Dug Dugs; Easy W oman, Bajo el sol y frente a Dios, de El Ritual; Hey, Girl, y Down Broken Hearted, de Javier Batiz; We Got The Power, de Peace and Love; Evolución, de Náhuatl; Tu ti empo llegará, de Love Army, y Viaje fantástico de Pájaro Alberto. Se imprimirán mil vinilos de este álbum, además de los cedés. Informes en www.sonidotijuana.com .Ese mismo día hubo una mesa con el tema del multicitado Festival de Avándaro, en el que participaron Federico Rubli, Víctor Moreno, Rafael Acosta, Federico Arana, Carlos Krap Aldave, Juan Jiménez Izquierdo, Álex Perales y Carlos Martínez Pérez. La sorpresa fue la presencia del jefe de Dug Dugs, Armando Nava. Ahí mismo arrancó la recolecta de firmas para declarar al Chopo patrimonio cultural de la Ciudad de México.