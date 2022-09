Para Miguel Herrán, el joven protagonista (reconocido por la serie Casa de Papel), es verdaderamente sorprendente conocer a uno de los presos, en este caso a Daniel Pons que estuvo en esta cárcel y ver reflejado en su cara todo lo que han vivido, años de lucha y desesperación. Hablar con él fue muy enriquecedor, porque te pones frente a alguien que te cuenta al detalle todo lo que ha vivido, y hasta como luchaba con las ratas por la comida. Y hoy a sus casi 80 años aún sigue luchando por los derechos de los presos, buscando un cambio. Esto es un proceso largo y creo que no vamos por mal camino, es gente que sigue con esta lucha, nos recuerda que hay personas que no tienen ni voz ni voto, que no suelen ser escuchadas, pero de las cuales no conocemos su contexto. Esta es una oportunidad para cambiar el sistema penitenciario que tenemos, porque no reformamos, sólo castigamos”, agregó.

Hablando sobre el humor de la película, Rodríguez dijo: Es inherente del ser humano, hace falta para vivir. No quería personajes estereotipo, sino que el espectador los sintiera como seres humanos, entonces de esa manera el humor buscaba aparecer de manera natural . A lo que su guionista Rafael Cobos añadió: “Éste es una herramienta fantástica que sirve para potenciar lo dramático de la vida y era perfecto para esta película tan dura y frontal para que el mensaje entre mejor, tenía que tener esta escapatoria. Incluso la escena de la gallina es bastante real, dicen que hay hasta fotos de ese momento.