Periódico La Jornada

Sábado 17 de septiembre de 2022, p. a11

París. Un día después del anuncio de la retirada del suizo Roger Federer, el serbio Novak Djokovic se unió ayer a los muchos homenajes ofrecidos a la leyenda del tenis.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el oriundo de Belgrado escribió: Roger, es difícil vivir este día y ponerle palabras a todo lo que hemos compartido en este deporte. Más de una década de momentos y enfrentamientos increíbles como recuerdo. Tu carrera ha dado el tono de lo que significa alcanzar la excelencia y dominar con integridad y sangre fría .

La noticia, por esperada, no deja de sorprender a todos y cada uno de los amantes del deporte en general. El anuncio del helvético, de 41 años, provocó gran tristeza y al mismo tiempo el reconocimiento global para un jugador considera-do entre los mejores de la historia.

El jueves, Federer dio a conocer que finalizará su carrera al término de la Copa Laver, que disputará en Londres del 23 al 25 de septiembre. Dijo que su estado de salud no le permite seguir jugando como antes.

“Los últimos tres años se me han presentado desafíos en forma de lesiones y operaciones. He trabajado duro para volver a mi mejor forma, pero también conozco las limitaciones de mi cuerpo, y el mensaje que me ha mandado está claro.