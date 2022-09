El entrevistado, quien vive desde hace 10 años en Barcelona, es improvisador desde niño. El jazz es un género en el que me sumergí para entender mejor las características armónicas y melódicas que ofrece . Reconoce que no existe un método para estudiar la improvisación: El único género que ofrece algo es el jazz. Si eres improvisador, pues, de alguna manera llegarás al jazz .

Las obras son: Arena negra; Estudios imaginarios, parte I; Estudios imaginarios, parte II; Detalle; Beauty; Trees; Old & New, y Toccata. Aunque Detalle, de 2005, está marcada como un estreno, en realidad todos los son: La grabé en la sala Blas Galindo hace 15 años. Es una obra escrita que entra más en el perfil del pianismo clásico. Las obras que la anteceden son estudios de improvisación muy relacionados con la idea de la música clásica, moderna y contemporánea, que tienen cierta connotación del jazz y otros géneros .

▲ Mark Aanderud nació en la Ciudad de México y reside en Barcelona desde hace 10 años. Foto cortesía del Cenart

–¿Se nace con el don de la improvisación, o se adquiere con el tiempo?

–Simplemente, es una actitud, una manera de abordar la música. Comencé por la curiosidad de interpretar música; es decir, poder poseer música clásica que escuchaba como la de Chopin. De niño, al no contar con las herramientas para leerla e interpretarla, decía: ‘quiero tocarla, entonces voy a hacer mi versión de esto’.

Contrastes con el clásico

“Lo importante es entender que todos somos improvisadores de una u otra manera. Para mí, la improvisación encierra muchos miedos e ideas que están mal entendidas. Por ejemplo, el miedo de lo que voy a producir. No sé cuál será el resultado. Esto contrasta con la idea del pianismo clásico, en que todo está perfectamente estudiado y bajo control.

“Es esta actitud de decir: ‘mira, no sé qué vaya a pasar; sin embargo, algo sucederá. Quizá no salga bien; no obstante, será diferente y quizá me vaya a sorprender’. Eso es algo que me resulta apasionante y se ha vuelto mi manera más natural de crear música.”

Respecto de la escena jazzística en México, con la que el pianista se mantiene en contacto, la ve más estable. Cuando vivía aquí éramos unos pocos que empujábamos las cosas. Había buenos músicos y otros que querían entrar; sin embargo, no veían cómo. La educación también era más inestable, porque las escuelas estaban en el proceso de entender las metodologías. Ahora, veo una escena muy positiva. Contamos con la posibilidad de encontrar información, algo que pasa en todo el mundo. Hay músicos mejor preparados. En todas partes quisiéramos que hubiera más espacios; sin embargo, van surgiendo .

El concierto de Mark Aanderud, número cinco en la programación del Festival Internacional de Piano En Blanco y Negro, será hoy a las 19 horas en el auditorio Blas Galindo, del Centro Nacional de las Artes (avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club).