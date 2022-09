“No importa entonces que de pronto mueras y pierdas toda sombra quedándote en escombros defendida, si toda tú pereces, náufraga de tu propio mar…”

A una estatua, Alí Chumacero

L

legó con sus padres adoptivos desde Praga, aunque era oriunda de Moravia, entonces Checoslovaquia, donde nació en 1925. Los movimientos bélicos la trajeron a México, su casa el resto de su vida, que fue, lamentablemente, demasiado breve. A diferencia de las historias de éxito que ascienden, tornan en resplandor y tienen notas de consagración, la suya fue de una espiral contracorriente, de pelear contra su emoción, el ánimo caído y el llamado de la muerte. Perdió amores en el camino y nunca hubo un triunfo que le llenara plenamente. Su mirada, penetrante, sugestiva, parece siempre decir algo más, o al menos ese impacto causaba en los carteles y gráficas que anunciaban su presencia en las películas, donde quedó grabada la imponente Miroslava.

Ser mexicana

Pese a la atracción que generaba con su rostro, distinto de las demás y al interés que generaba su condición extranjera, se afirma que Miroslava deseaba sentirse integrada, no quería ser vista como quien no pertenece. Fue un deseo que mantuvo desde la infancia. Sin la vocación musical de su padre adoptivo y con una pronta distinción en concurso femenil de belleza, la joven checoslovaca estuvo un periodo en Nueva York, Estados Unidos. Tuvo un primer amor y su tercera gran pérdida (las otras fueron no crecer con su padre sanguíneo y abandonar su país de cuna), ya que su novio murió en combate en Europa. Su matrimonio de 1945 con Jesús Jaime Obregón, fracasó. No parecía que lo bueno asomara para ella. El cine, ese recinto de sueños transformados y mundos posibles, se convirtió entonces en la determinación de un destino, donde sería muchas mujeres, todavía moldeando el propio personaje de su vida.

El instante del éxito

Rogelio Agrasánchez Jr. en Bellezas del cine mexicano (Editorial Agrasánchez Film Archive, 2001) afirma: Miroslava Stern fue siempre consciente de que le faltaba algo para ser una buena actriz . Todos admiraban su gracia, pero necesitaba desarrollo y madurez para que admiraran su histrionismo. Los testimonios subrayan su empeño, casi desesperado, por alcanzar los matices de las consagradas de su época. Sin duda que laborar con grandes elencos le ayudó a ser mejor. Desde su debut en Bodas trágicas (Gilberto Martínez Solares, 1946), intentó construir un personaje, no sólo figurar . Su tercer trabajo fue un insospechado despegue profesional al trabajar con Mario Moreno Cantinflas en A volar joven (Miguel M. Delgado, 1947), lo que la llevaría a su primer coestelar en Juan Charrasqueado (Ernesto Cortázar, 1948), junto a Pedro Armendáriz. Su participación en La posesión (1949), dirigida por Julio Bracho y alternando estelares con Jorge Negrete, determinaron la proyección estelar que ya había alcanzado la joven actriz. El relato tiene el mismo cimiento que las familias poderosas que corroen el destino de los enamorados en el Romeo y Julieta shakesperiano. Para Miroslava, cada desamor en la pantalla resultaba una proyección (como doble juego conceptual), cada arrebato fúnebre un cauce mortal, como la prematura muerte de su madre que, se afirma, marcó también su primer intento de suicidio.