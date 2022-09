No existen líderes en la oposición, sólo personajes que carecen de aceptación pública o de una voz conciliadora. México necesita líderes con inteligencia y con interés de cambiar al país y crear el tan deseado bienestar del pueblo.

Estos políticos no tienen ideario, recibieron los puestos heredados de los fundadores de su partidos. Han creado únicamente estos parásitos un andamiaje en las instituciones y leyes del país para el robo y saqueo, que han logrado en los últimos 40 años, y proteger a las empresas extranjeras cómplices de estos robos y saqueos al país. Amor a México ni lo conocen

El único proyecto que tiene la oposición es seguir desmantelando y vendiendo el país al mejor postor y ya estamos hartos de su corrupción. Por eso no crecen ni crecerán.

or qué no crece la oposición? A pesar de la enconada campaña en contra del gobierno de la 4T, incluso las encuestadoras no afectas a la actual administración muestran que los partidos opositores no cuentan con apoyo de los ciudadanos. Este fue el planteamiento de nuestro sondeo semanal. Los resultados pueden verse en la gráfica.

@Moisés Arceo /Sahuayo

Facebook

A la oposición no le interesa hacer un plan de gobierno porque no tienen ideas que no sea de cómo robar y enriquecerse.

José Manuel Rangel/CDMX

Aparte de su falta de líderes, propuestas, ideas y proyectos, lo que los mueve es la ambición y el enojo por perder sus privilegios para actuar con impunidad, para continuar con sus corruptelas y latrocinios.

Rafael Trejo/CDMX

La oposición no tiene ideología, no presenta un proyecto de país, sólo ve por sus propios intereses y por los intereses de los empresarios que los compraron. No tienen ningún interés por el bienestar de la población.

Mónica Enríquez Neri/Orizaba, Ver.

Además de no tener líderes, lo que proponen es regresar al modelo anterior a 2018, cosa que el pueblo mexicano ya no quiere.

Isaac Zúñiga/CDMX

El Foro México

No crece la oposición porque la gente ha despertado y ya no permite que un puñado de corruptos dirija su destino comprando su voto. En realidad, la oposición está bien definida, son los oligarcas que ante la aparición de las redes sociales perdieron su principal elemento de control: los medios de información convencionales.

Ramón Robles/Aguascalientes

La falta de crecimiento se debe a la conjunción de varios factores, pero considero que principalmente se debe a la corrupción de sus líderes y miembros destacados de su cúpula, así como haberse subordinado a otro corruptor mayor, Claudio X. González.

Enrique Pérez Rodríguez/CDMX

No ofrece alternativas reales. Su interés es económico y que todo vuelva a ser como antes para seguir lucrando y ninguneando a la gente.

Guadalupe Bravo/CDMX

