La felicidad en forma de cerveza corría por todos los espacios del foro, la alegría de volver a ver a su banda preferida y –en mayor medida, aunque no se expresaba abiertamente– la convivencia masiva con nuestros pares y, obviamente, el estar vivo y sano, aderezaban la presentación de los Maiden, pues entre pláticas de grupos de amigos reunidos para ver a su agrupación favorita, algunos comentaban que la ausencia de uno o unos seguidores de los ingleses, quienes no pudieron y no podrán, volver a ver a Maiden en este plano terrenal.

La lluvia, el tráfico y los compromisos laborales hicieron imposible llegar a la cita a la hora exacta, perdiéndonos de la actuación de los Mastodon, banda que solamente se presentó en México como parte de la gira de la Doncella de Hierro Legacy of the Beast World Tour 22 por el continente.

Escenografía con motivos de la cultura japonesa

Un grito de alegría, general, unísono y tan fuerte del público, que por momentos opacó un poco la melodía con la que Iron Maiden iniciaba su show, se escuchó ante una escenografía con motivos de cultura japonesa, como la reproducción de un templo. Una versión samurái de Eddie, la mascota de la banda, enloqueció a los fanáticos, quienes no paraban de cantar Senjutsu, Stratego, The Writting on the Wall.

En la parte del solo de ésta última, un proyectil rechonchito, vestido de bata blanca, cayó en el escenario, Bruce lo levanta, lo hace bailar y lo pone al micrófono, posteriormente, lo introduce a su camisa negra, ante la alegría y griterío general.

El rugido de una motocicleta anunciaba la llegada de Revelations, pieza extraída del álbum Pieces of Mind (1983); el escenario se transformaba en una especie de capilla gótica. Le siguieron la ya mencionada Blood Brothers, una cruz de tamaño mediano y con otra ambientación de fondo en el escenario, daba pie a Sign of the Cross”, del The X Factor (1995), donde Dickinson, enfundado con una capa negra, deleitaba a su público, quien enloqueció con los estallidos de la pirotecnia en la parte superior del escenario.

Andanada de clásicos

Tras Flight of Icarus del Pieces…, llegó la andanada de clásicos con Fear of the Dark, de su disco homónimo, en la que miles de voces corearon como una sola las primeras notas de la rola, lo que hizo que la piel se erizara de la emoción. Continuaron con Hallowed Be Thy Name y The Number of the Beast (The Number of the Beast, 1982), y cerraron el concierto con Iron Maiden, del álbum del mismo nombre, de 1980.

Pero como los fanáticos mexicanos nunca están satisfechos cuando de Iron Maiden se trata, el grito de ¡Ole, ole, ole, Maiden, Maiden!, hizo que la banda regresara al escenario para ejecutar la rola que identifica a la banda, sea uno o no seguidor de ella: The Trooper, el Foro Sol estaba en su punto, la erupción comenzó. Bruce, enfundado en una casaca roja militar inglesa, de la época que narra la canción y ondeando la bandera de su país, de pronto, con sable en mano, enfrenta a un gigantesco Eddie.

La catarsis sonora prosiguió con The Clansman, del Virtual XI (1998); Run to the Hills, del disco The Number…, y la apoteosis: Aces High (Powerslave, 1984), donde un gigantesco avión surcaba el escenario. Tláloc quedó satisfecho con la ofrenda musical que los mexicanos le ofrecieron, incluso, la Luna, tímida, se asomó por momentos para disfrutar el ritual sonoro y escénico, el de Iron Maiden.