Viernes 9 de septiembre de 2022, p. 7

En 2016 surgió una película perteneciente al universo Star Wars que mostraba un lado de la franquicia entonces todavía poco explorado, el de las personas comunes que habitaban el dominante y ficticio imperio galáctico. La cinta en cuestión era Rogue One: una historia de Star Wars, y se centraba en un punto de tiempo previo a la trilogía original creada por George Lucas en la década de los setenta.

La trama consistía en recuperar los planos de la Estrella de la Muerte para poder destruirla. Dentro del escuadrón encargado de la misión estaba Cassian Andor, interpretado por el actor mexicano Diego Luna, un piloto que desde muy chico había formado parte de la Rebelión. Rogue One fue bien aceptada por los seguidores de Star Wars, y ahora la historia de cómo el rebelde fue forjado será contada en una serie de 12 capítulos producidos por Disney.

Andor, nombre de la serie, se ubica años antes de los hechos narrados en Rogue One, durante una época en que el sentimiento revolucionario comenzaba a florecer entre los habitantes de la galaxia. Para la actriz Denise Gough, quien interpreta a Dedra Meero, la dirigente de las fuerzas imperiales en el planeta Ferrix; la historia refleja un tema propio de la realidad.

“Aunque sea una obra de ficción estamos hablando de revolución, lo que es tan viejo como el tiempo. Y creo que para mí uno de los momentos más poderosos es cuando Diego, como Cassian, dice: ‘no pueden imaginar que alguien como yo pueda estar en su casa’, y eso fue un momento tan poderoso para mí, porque cualquier cosa de fuera puede tener poder”, dijo Gough en entrevista.

La actriz de teatro, cine y televisión considera que su personaje, igual que muchos otros dentro de la serie, son complejos por no poderse colocar fácilmente en un espectro de blanco o negro. Somos los antagonistas, los villanos, pero ellos también son externos. No pertenecen realmente al imperio, tienen que hacerse su camino. Así que toda la serie es sobre que cada uno, sin importar su historia u origen, necesita un lugar al que pertenecer , señaló Gough.

Esa complejidad la llevó a una experiencia distinta al momento de trabajar en Andor. “Lo que sentí no fue como estar en la pantalla, me sentí de la forma en que se siente estar sobre el escenario trabajando. Amo hacer teatro por la atención al detalle, tienes que seguir construyendo y poniendo capas y seguir así, y me da mucha emoción. Así que cuando entré en esto, pensé: ‘esto ha sido construido desde hace 50 años’, así que todo al respecto tenía mucha vida”, mencionó la actriz.