Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 9 de septiembre de 2022, p. 6

Madrid. Después de la salida de Daniel Craig como 007 en Sin tiempo para morir, filme con el que el actor se despedió del personaje, no fueron pocos los que apostaban por Idris Elba como el candidato perfecto para ser su sucesor dentro de la longeva franquicia. Sin embargo, el protagonista de Tres mil años esperándote señaló que no quiere ser James Bond.

El nombre de Idris Elba para interpretar al legendario agente secreto con licencia para matar sonó con mucha fuerza por encima de otros, como Tom Hiddleston y Henry Cavill. Ahora, en una reciente entrevista, el intérprete británico admitió que interpretar a James Bond no satisface ninguno de sus propósitos ni una meta a alcanzar dentro de su trayectoria en cine.

No creo que, ya sabes, interpretar a Bond satisfaga algunos de mis objetivos personales , afirmó contundente, dejando claro que, por mucho que fuese un reclamo para renovar la franquicia, no está dentro de sus planes ser el nuevo 007.

No es el propósito de mi carrera

“No voy a mentir. En cada rincón del mundo que he visitado, les estoy hablando de muchas y diferentes culturas, siempre me llaman: ‘¡Bond!’ Pero no, no es el propósito de mi carrera”, sostuvo el protagonista de películas como Pacific Rim, o su más reciente trabajo en la gran pantalla, La bestia, echando así un balde de agua fría sobre los rumores que lo señalaban como protagonista de la nueva entrega del agente.