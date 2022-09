Afp

Periódico La Jornada

Viernes 9 de septiembre de 2022, p. 6

Londres. Desde el grupo punk Sex Pistols hasta la serie de animación Los Simpson, pasando por Netflix y las películas de James Bond, la inconfundible imagen de la reina Isabel II fue utilizada en la cultura popular durante todo su reinado.

Algunos lo hicieron con cariño, otros no, pero la omnipresencia de la monarca en el arte, la música y el cine subrayó su lugar en el imaginario popular.

La portada del sencillo de Sex Pistols de 1977 God Save The Queen, con el rostro de la joven reina, cuyos ojos y boca estaban ocultos por los nombres del grupo y su exitosa canción, es una de las imágenes más conocidas del movimiento punk... pero también de Isabel II.

Su autor, el artista británico Jamie Reid, también creó una versión en que la cara de la monarca tenía un imperdible en el labio y esvásticas en lugar de pupilas.

Se han escrito muchas otras canciones sobre la reina, como Elizabeth My Dear (1989), del grupo de rock alternativo The Stone Roses. En ella, afirman que no descansarán hasta que ella pierda su trono .

En 2005, el grupo británico de música electrónica Basement Jaxx presentó a una monarca salvaje que salía de noche por Londres, visitaba un club de striptease e incluso llegaba a las manos en el video You Do Not Know Me.

Isabel II posó para más de 175 retratos durante su reinado. Artistas como Cecil Beaton, Lucien Freud y Annie Leibovitz la captaron con sus mejores galas, en el trabajo o con su familia.

Pero los más famosos son, sin duda, los realizados por el rey del arte pop, el estadunidense Andy Warhol, en 1985, como parte de una serie sobre las reinas del momento.

El artista utilizó una fotografía oficial que personalizó, como también hizo con Marilyn Monroe.

Inconfundible con su sofisticado acento inglés y sus trajes de vivos colores, la reina ha sido personaje de dibujos animados, además de aparecer en programas de televisión y películas.

Apareció varias veces en la serie estadunidense Los Simpson, sobre todo en un episodio en el que el protagonista, Homero, estrella su carruaje contra el Palacio de Buckingham.

En los dibujos animados infantiles Peppa Pig, la monarca salta en los charcos de barro. También aparece en las películas Los Minions (2015), Austin Powers en Goldmember (2002) y Agárralo como puedas (1989), donde la interpretó Jeanette Charles, su más famosa doble británica.