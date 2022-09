A

caso la menos afortunada manera de presentarlo sea decir que es padre de Cecilia Santiago, la portera de la selección nacional femenina de futbol, pero lo es y, además, con mucha razón, está orgulloso de eso (orgullo que, de mi parte sin derecho alguno, comparto). Lo conocí en Navachiste (Sinaloa), un encuentro playero de artistas o de gente que, me perdonarán mis amigos, anda en la artisteada. Se llama Jaime y es de Oaxaca, de un pueblo muy bonito y muy chiquito: Teotongo. Aunque no propiamente es su lengua materna el chocholteco, lengua casi perdida, de allí viene. Decidió recuperar sus raíces y ahora es promotor y hablante de esa lengua. Hasta donde me entero, la aprende de sus mayores y la enseña a los niños de su localidad. Me sorprendió su sensibilidad (es mecánico). Daba yo un taller allá, en esa playa. Dejé una tarea y el mejor texto que llegó era de él. Claro, no parece poeta; parece lo que es, mecánico. Eso, si se me permite, fue lo que me hizo valorarlo. Tiene dos libros, uno sobre su pueblo, al cual hace tiempo regresó a vivir, y otro sobre la pinche y hermosa Ciudad de México (intento citar una dedicatoria de Elena Poniatowska en cierto libro del que alguien, años ha, se apropió). Este su segundo título, Respirar concreto, acaba de –bajo el sello de El Cuajilote– aparecer. Para el anterior (en edición tapatía de La Zonámbula), algo que imagino del todo insólito, Francisco Toledo le regaló la ilustración de la portada. El más reciente cuenta con el arte gráfico del regiomontano René Almanza.