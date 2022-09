Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de septiembre de 2022, p. 7

Finlandia en esta ocasión no es un país, no vemos a su gente; el título podría ser el de cualquier otra nación, pero sería la misma historia; para mí, representa el fin de la Tierra, ese lugar adonde queremos ir cuando estamos en una situación dolorosa, porque lo imaginamos maravilloso .

Así definió el director Horacio Alcalá su película, en la que visibiliza a las muxes, el tercer género que convive en México, protagonistas de su ópera prima, Finlandia, la cual se estrena hoy en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario, y en el Cinematógrafo del Chopo. El elenco está integrado por Noé Hernández, Andrea Guasch, Cuauhtli Jiménez, Leonardo Alonso, Érick Israel Consuelo, Ángeles Cruz y Estrella Vázquez.

En realidad, precisó Alcalá, no puedo hablar en nombre de las muxes para pasar su mensaje, pero yo diría que la reflexión sería resistencia, volver a conectar y hablar con la naturaleza. Sólo quise mostrar esta realidad porque su universo me interesa y aún queda mucho por estudiar sobre su existencia, lo cual no me toca .

Alcalá, en entrevista con La Jornada, explicó: La intención fue crear un diálogo sobre la realidad de las muxes, porque durante mi investigación me pareció un tema romantizado. En Juchitán, me di cuenta de que viven en una especie de doble moral, en dos realidades: la comunidad que las acepta y las quiere y, por otro lado, las rechaza .

Pueden ir de fiesta, vestirse como quieran, pero no les permiten enamorarse o tener una pareja; viven dos cosas muy diferentes, pero, al mismo tiempo, han sobrevivido a la cultura occidental. Esto es lo que quiero mostrar al mundo .

Horacio Alcalá estuvo durante varios meses en Juchitán, donde conoció a las muxes, el guion llegó después. “Las historias son pequeños fragmentos de cosas que les sucedieron a diferentes integrantes de esa comunicad, pero también hay mucho de mi vida, porque fui monaguillo, y por eso el personaje de Mariano lo es; aunque no conocí a ninguna que lo fuera. Mi mamá siempre me dijo: ‘No tengo que darte explicaciones, porque soy tu madre’, y yo traje esta frase a la cinta”.

Lucha por el reconocimiento

En la trama, un terremoto libera las emociones de una comunidad. Mientras las muxes luchan por el reconocimiento de su género como uno más en la sociedad, a la vez combaten sus propias pasiones, traumas y sentimientos escondidos. Delirio es la líder que las guiará hacia el descubrimiento de sí mismas. Mariano y Amaranta se encuentran bajo un alud de sufrimiento que les nubla la salida a la libertad.