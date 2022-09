Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de septiembre de 2022, p. 27

La próxima semana, el Gobierno de la Ciudad de México instalará una mesa de trabajo en la que participarán la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Instituto de la Seguridad para las Construcciones, a fin de apoyar a las familias afectadas por el llamado cártel inmobiliario de Benito Juárez.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló que hasta ahora se tienen identificados 62 inmuebles, pero probablemente lleguen a 100 los edificios que se construyeron de manera irregular en la alcaldía gobernada por el Partido Acción Nacional.

Explicó que esta mesa atenderá a las familias de todas las alcaldías, pero en particular a las de Benito Juárez, que compraron de buena fe pero no han podido escriturar, ya sea porque viven en un octavo piso y en la licencia de construcción sólo se autorizaron seis, que su departamento tenga vicios ocultos o que se los hayan vendido como nuevos y no es así, o por alguna otra razón.

Vamos a convocar a todas las personas que están en esta circunstancia para poder revisar las características y ver también si quieren denunciar, y qué fue lo que ocurrió.

Reiteró que primero el Instituto de Seguridad de las Construcciones revisará si el edificio está bien construido, y después ver con qué condición se puede regularizar y qué responsabilidad tiene la inmobiliaria y la persona que trabajaba en la alcaldía que lo autorizó, en el caso de Benito Juárez.